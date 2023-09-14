بوتين يقبل دعوة كيم جونج أون لزيارة كوريا الشمالية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لزيارة بلاده.

وقالت الوكالة إن الزعيم كيم جونج أون أكد أن الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينقل العلاقات الثنائية، مشيرةً إلى أنهما اتفقا على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي، وأن الزعيم الكوري الشمالي أطلع بوتين على تفاصيل فنية خاصة بالمركبات الفضائية الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم وبوتين اتفقا على تعزيز التعاون لمكافحة تهديدات الغرب العسكرية واستفزازاته.

وقال البيت الأبيض إن لديه معلومات جديدة تفيد بأن المفاوضات بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن صفقة أسلحة "تتقدم بنشاط".

وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو حاول "إقناع بيونج يانج ببيع ذخائر مدفعية" لروسيا خلال زيارة قام بها مؤخرا لكوريا الشمالية.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستتصرف دائما وفقا لما تتطلبه مصلحتها الوطنية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله: "ما يهمنا هو مصالح بلدينا، لا تحذيرات واشنطن".

وكان من المتوقع أن تتم الزيارة المرتقبة في فلاديفوستوك حيث كان بوتين يستضيف منتدى اقتصاديا، لكن قطار كيم مر عبر المدينة واتجه شمالا نحو مركز الفضاء.