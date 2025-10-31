كبير الأثريين: المتحف الكبير وجهة عالمية تجمع بين عبق التاريخ وروح العصر

دعا الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين السابق بوزارة الآثار الجميع إلى الالتزام بالهدوء والنظام خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، وعدم الانسياق وراء الدعوات العشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي. الهدف أن يعيش كل زائر تجربة حضارية فريدة بكل راحة وهدوء.

عرض الكنوز الفرعونية

وأضاف شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “المتحف ليس مجرد مكان لعرض الكنوز الفرعونية، بل تجربة متكاملة تضم خمسة حدائق ساحرة، مطاعم متنوعة، وقاعات سينمائية ومؤتمرات، لتجربة ترفيهية وتعليمية ممتدة عبر التاريخ”.

التفاعل مع المعروضات

وأشار إلى أن المتحف يضم أيضًا متحف الطفل، ومتحف لذوي الاحتياجات الخاصة، وشاشات تفاعلية، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ما يتيح للزوار التفاعل مع المعروضات بطريقة مبتكرة وفريدة.

واختتم شاكر حديثه قائلاً: “المتحف الكبير وجهة عالمية تجمع بين عبق التاريخ وروح العصر الحديث، ويتيح لكل زائر اكتشاف الحضارة المصرية كما لم يرها من قبل”.

