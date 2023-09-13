قلق بالغ.. البيت الأبيض يعلق على صواريخ كوريا الشمالية وتعاونها مع روسيا

أدان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الإطلاقات الصاروخية الباليستية الأخيرة من كوريا الشمالية، مؤكدًا أن لديه قلقًا من العلاقات العسكرية بين بيونج يانج وموسكو.

وأضاف البيت الأبيض أنه من دواعي القلق أن تكون روسيا ساعية بجد في دعم تطوير برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، حسب قناة “الحرة” الأمريكية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن تعاون روسيا وكوريا الشمالية في مجال الأقمار الصناعية مثير للقلق.

وكان خفر السواحل الياباني أعلن اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين ، وذلك قبل لقاء زعيمها كيم جونج أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، أعلن جيش كوريا الجنوبية أن الإطلاق الكوري الشمالي شمل صاروخين باليستيين قصيري المدى.

وجاء الإطلاق قبيل لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي عقدا مباحثات قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية.