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رئيس التحرير
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منوعات

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

عائلة أمريكية تدعي
عائلة أمريكية تدعي رؤية كائنين فضائيين بهذه المواصفات

ادعت عائلة أمريكية تعيش في مدينة لاس فيجاس في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا رؤيتها كائنين فضائيين في استراحة الفناء الخلفي لمنزلهما. 

ظلت أسرة العائلة الأمريكية وتدعي “كينمور” صامتة لمدة شهور لا تتحدث عن رؤيتها للكائنين الفضائيين حسب ادعائهما، وفقا لما نقلته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس. 

الكائنات الفضائية 

وبدأت أفراد العائلة المكونة من 4 أفراد في مقابلة مع “Inside Edition” منذ ساعات قليلة في رسم مواصفات الكائنين الفضائيين اللذين ادعا رؤيتهما في الفناء الخلفي لمنزلها. 

وعن مواصفات الكائنين اللذين قالت عنهما العائلة الأمريكية إنهما رفضا التحدّث عن ذلك مسبقا خوفا من “السخرية”: “كان كائنان ضخمان بساق واحدة منحنية بشكل غريب، وعينين كبيرتين، وضوء متوهج بجانب رأسهما، وطولهما يبلغ حوالي 10 أقدام، لون أجسادهما رمادي، ليس لهما أنف تقريبًا”. 

عائلة كينمور

وقال المحامي سام حيدري، الذي وكله العائلة لمقاضاة أي مخالفين إذا لزم الأمر: “إن الأسرة أبلغت الشرطة فقط بما رأوه ولم يكونوا يرغبون من وراء ذلك في عمل دعايا”. 

وعندما سئل عن وجهة نظره بشأن ادعاءات عائلة كينمور، أضاف المحامي: "يعتقدون أنها كانت حقيقية".

من جانبه، ميك ويست، الكاتب المتخصص في الرد على نظريات الكائنات الفضائية عن حديث الأسرة: “ربما كان راكونا أو ذئبا”. 

عائلة كينمور الأمريكية ترسم ما ادعته 
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