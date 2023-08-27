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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز: لا إثبات لوجود كائنات فضائية في كوكب الزهرة.. فيديو

الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، إنه لا يوجد إثبات رسمي بوجود كائنات فضائية حتي الآن ولكن الاحتمال الخاص بوجود حياة ما بصورة شبية للحياة علي سطح كوكب الزهرة مثل حياة الأرض شيء وارد.

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الفضائيون يغزون العالم.. فاروق الباز يصدم سكان الأرض بموعد ظهورهم| حكايات مثيرة

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كائنات فضائية في الكون.. تصريح مفاجيء من فاروق الباز

 

وأضاف "الباز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنه لا يوجد إثبات علمي حتي الآن ليثبت أن هناك حياة علي اي كوكب أخري غير الأرض علي المجموعة الشمسية علي الإطلاق، مشيراً إلى أن منذ خلق الإنسان علي كوكب الأرض وهو يتسال هل هناك مخلوقات أخري تعيش علي كواكب أخري ام لا.

وتابع العالم المصري فاروق الباز، أن وكالة ناسا تبحث في الكون عن وجود مخلوقات أخري تشبه حياة الإنسان علي اي كوكب آخر ولم تجد نتيجة حتي الآن.

الاستشعار عن بعد الدكتور فاروق الباز العالم فاروق الباز المجموعة الشمسية برنامج مساء dmc قناة dmc الفضائية كائنات فضائية مدير مركز الاستشعار عن بعد مساء dmc

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