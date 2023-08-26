تتبعتهم كائنات فضائية.. أول رجال يصعدون للقمر يكشفون أسرار غير متوقعة

ادعى الرجال الأوائل الذين هبطوا على القمر أن جسمًا غامضًا تبعهم، واستمر رواد الفضاء المستقبليون في الإبلاغ عن مشاهدات مماثلة لـ "ضيوف الفضاء".

يصادف اليوم (25 أغسطس) مرور 11 عامًا على وفاة رائد الفضاء الأسطوري نيل أرمسترونج عن عمر يناهز 82 عامًا.

إحدى القصص الأكثر إثارة للصدمة من رحلته إلى القمر مع باز ألدرين، هي أنهم رصدوا جسمًا غامضًا أثناء تجوالهم على سطح القمر.

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قال ألدرين، وهو يتذكر تجربته، انه اثناء تجوله على سطح القمر هو واثنين من رواد الفضاء الاخرين استشعروا بكائن ما يتحرك بجانبهم مما اثر هذا الامر، دهشتهم وخوفهم لكنهم كانوا حرصين على إكمال مهمتهم وعدم إخبار أي أحد بما شعروا به حتى لا يتم إلغاء رحلتهم على سطح القمر.

اعترف أحد كبار علماء أبولو 11 إنذاك بأن الجسم كان "من الواضح أنه جسم طائر مجهول الهوية"، فيما يوافق الدكتور ديفيد بيكر على أن الطاقم شاهد شيئًا غير متوقع أثناء رحلتهم إلى القمر.

تم رصد مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة وحتى "ضيوف الفضاء" في عام 2020، حيث تزعم مجموعة من رواد الفضاء باستمرار أنهم واجهوا شيئًا غير بشري ولا يوصف.

كان آخرها التفاعل بين رائد الفضاء إيفان فاغنر و"ضيف فضائي" غريب وجده في مقطع فيديو بفاصل زمني التقطه لأورورا أستراليس.