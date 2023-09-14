إليك أسعار Iphone 13 فى المملكة العربية السعودية

يحظى جوال iphone 13 بانتشار واسع فى الأسواق بفضل بطاريته القوية، وكذلك مواصفاته المميزة التى تجعله أحد أفضل الخيارات فى سلسة آيفون 13.

وصل سعر جوال iphone 13 فى السعودية سعة 128 جيجابايت إلى 2790 ريالاً سعودياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3499 ريالاً.

ويعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.

iphone 13

ويقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

ويتوفر جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت.

iphone 13

ويحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

وتستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان وهي: الأسود، والأخضر، والأحمر، والوردي، والأزرق، والأبيض.