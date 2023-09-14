الوطنية للصحافة: اليوم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة اليوم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣.

وأعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم ٣١ اغسطس ٢٠٢٣، اليوم الخميس الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: تأتي هذه الاجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.