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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط ينخفض بفعل الزيادة المفاجئة في المخزونات الأميركية

صدى البلد

انخفضت أسعار النفط ، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في ‏عشرة شهور، إذ أظهرت بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية مما ‏طغى على توقعات شح إمدادات الخام بقية العام.‏


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا لتسجل عند التسوية 91.88 دولار ‏للبرميل. وكان أعلى سعر سجلته خلال الجلسة، عند 92.84 دولار للبرميل، هو ‏الأعلى منذ نوفمبر.‏


ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا إلى 88.52 دولار للبرميل. ‏وكان أعلى سعر له خلال الجلسة، البالغ 89.64 دولار للبرميل، هو الأعلى أيضا ‏منذ نوفمبر تشرين الثاني.‏


وأظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات ‏المتحدة الأسبوع الماضي.‏


وزادت مخزونات الخام بمقدار أربعة ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 420.6 ‏مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع قدره ‏‏1.9 مليون برميل.‏


ومما كبح الخسائر قرار السعودية وروسيا تمديد تخفيضات إنتاج بمقدار 1.3 مليون ‏برميل يوميا حتى نهاية العام. وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن هذا ‏سيتسبب في عجز كبير بالسوق خلال الربع الرابع.‏


وقال محللون لدى بنك أوف أميركا إن استمرار التخفيضات قد يدفع سعر خام ‏برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام.‏


وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في أغسطس ‏آب بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام، مدفوعة بزيادة 10.6% في أسعار بيع البنزين ‏بالتجزئة.‏


في الوقت نفسه، تم تعديل توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب في الربع الرابع ‏بالخفض بمقدار 600 ألف برميل يوميا، فيما قال كالوم ماكفيرسون المحلل لدى ‏إنفيستيك إنه تعديل كبير.‏


وأضاف "العجز الآن يعادل بشكل كبير التخفيض الطوعي الإضافي السعودي".‏


وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي ‏في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024.‏


وأعيد فتح أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا  بعد إغلاقها بسبب ‏عاصفة قوية.‏

مخزونات الخام الأميركية خام خام برنت

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