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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة: خطة لتطوير البنية التحتية وإنشاء 1500 حضانة

برنامج 8 الصبح
برنامج 8 الصبح

‏قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة، إن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة برنامج رئاسي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي برعاية القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بإشراف الوزيرة نيفين القباج.

وأضاف "ناجي"، ‏خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن البرنامج يهدف إلى تمتع أطفال الحضانات في الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تعليمية وتربوية وصحية بجودة عالية؛ مما يسمح للأم  بالخروج إلى سوق العمل. 

وأكد أن الدولة تهتم بالطفل المصري في هذه الفئة العمرية لأنهم قادة المستقبل، ولذلك يتم تنفيذ هذه الخطة حاليا لتطوير البنية التحتية وإنشاء 1500 حضانة.

البرنامج القومي للطفولة المبكرة محسن ناجي الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزيرة نيفين القباج الإعلامية هبة ماهر

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