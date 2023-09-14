أيمن عبد المجيد عن دعم ليبيا والمغرب: مصر والعرب كالجسد الواحد

تقدم الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، بخالص العزاء لما يحدث الأن من كوارث طبيعية للأشقاء فى ليبيا والمغرب، قائلا: إنه بالأمس شهد الرئيس السيسي اصطفاف قوات وفرق ومعدات الإغاثة للأشقاء فى ليبيا، مشيرا إلى أنه فور حدوث زلزال المغرب وجه رسالة دعم وتعزية للضحايا والتأكيد على دعم مصر الكامل للمغرب، وكذلك فى ليبيا.

وأضاف الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بعد ساعات من حدوق الإعصار بليبيا، اجتمع الرئيس السيسي مع عدد من قادة الجيش المصري لإتخاذ إجراءات تنفيذية فورية لتوفير دعم حقيقي على الأرض.

وتابع الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، أنه بالأمس تم التوجيه بإنشاء معسكر ومستشفى ميداني بتخفيف الأعباء وسرعة الإنجاز، لافتا إلى انه كان هناك اتصال تم من الدكتور محمد المنفي مع الرئيس السيسي، وبالتالي يعكس أن مصر والدول العربية كالجسد الواحد.