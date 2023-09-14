تنفيذ فاعليات ملتقى ريحانة بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد

نفذت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، فاعليات ملتقى ريحانة بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

الحفاظ على التراث :

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن ملتقى ريحانة يأتي في إطار اهتمام الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ، بالنشء وحرصها على زيادة الوعي، والحفاظ على التراث وتنمية المهارات، والتركيز على حقوقهم في التعليم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.



وقد شهد فعاليات ملتقى ريحانة وفد من وزارة الشباب والرياضة ، في إطار زيارته إلى محافظة سمال سيناء لتقييم البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة للشباب والنشء بسيناء .

وضم الوفد اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لمكتب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الحداد ..مساعد الوزير ، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزيه للبرلمان والتعليم المدني،الدكتور محمد فوزي رئيس وحدة المنسقين الاعلامين بوزارة الشباب والرياضة.



