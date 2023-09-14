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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ فاعليات ملتقى ريحانة بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد

ملتقى ريحانة للفتيات
ملتقى ريحانة للفتيات بالشيخ زويد

نفذت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، فاعليات ملتقى  ريحانة بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 

الحفاظ على التراث :

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن ملتقى ريحانة يأتي في إطار اهتمام الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ،  بالنشء وحرصها على زيادة الوعي، والحفاظ على التراث وتنمية المهارات، والتركيز على حقوقهم في التعليم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.


وقد  شهد  فعاليات ملتقى ريحانة    وفد من وزارة الشباب والرياضة ، في إطار زيارته إلى محافظة سمال سيناء لتقييم البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة للشباب والنشء بسيناء .

وضم الوفد  اللواء عبد الرحمن  شلش رئيس الإدارة المركزية لمكتب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الحداد ..مساعد الوزير  ، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزيه للبرلمان والتعليم المدني،الدكتور محمد فوزي رئيس وحدة المنسقين الاعلامين بوزارة الشباب والرياضة.

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الشيخ زويد ريحانة ملتقي النشء الشباب

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