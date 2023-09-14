صحف السعودية| تراجع معدل التضخم السعودي لـ 2% ..ارتفاع ضحايا زلزال المغرب لـ2946 ..رصد تايوان 68 طائرة حربية صينية

تايوان توبخ إيلون ماسك

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب 2946 قتيلاً و5674 مصاباً

تحذير الأرصاد السعودية من الطقس اليوم

رصد تايوان 68 طائرة حربية صينية

تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 2%

نشرت صحف السعودية ،اليوم الخميس، أبرز الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.

الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن أرتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد، مساء الجمعة، إلى 2946 قتيلاً و5674 مصاباً، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وبلغت شدة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، وتبعته العديد من الهزات الارتدادية.

كما نشرت الشرق الأوسط عن توبيخ تايوان لأيلون ماسك وقالت أنهم ليسوا سلعة للبيع ولا هم جزء من الصين.

وقال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إن بلاده "ليست للبيع"، في توبيخ شديد اللهجة لإيلون ماسك، الذي قال إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وذلك في وقت تطرق فيه الملياردير مجدداً إلى قضية العلاقات الشائكة بين بكين وتايبيه.

وأدلى ماسك مالك منصة "إكس"، (تويتر سابقاً)، وشركة تسلا للسيارات وشبكة ستارلينك للأقمار الصناعية بتلك التعليقات خلال منتدى في لوس أنجليس، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقال: "كانت سياستهم (بكين) هي إعادة توحيد تايوان مع الصين. ومن وجهة نظرهم، ربما يكون الأمر مشابهاً لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين، الذي ليس كذلك في الغالب لأن... الأسطول الأميركي في المحيط الهادي أوقف أي نوع من جهود إعادة التوحيد بالقوة".

ورد جوزيف وو في منشور على "إكس" أمس الأربعاء بأنه يأمل أن يطلب ماسك من الصين "إتاحة منصة إكس لشعبها" إذ تحظر بكين منصات التواصل الاجتماعي الغربية مثل "إكس" و"فيسبوك".

وأضاف وو: "ربما يعتقد أن حظرها سياسة جيدة، مثل إيقاف خدمات ستارلينك لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد على روسيا"، في إشارة إلى رفض ماسك طلب أوكرانيا لتفعيل شبكة ستارلينك في مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم العام الماضي للمساعدة في شن هجوم على الأسطول الروسي هناك.

وقال وو: "اسمع، تايوان ليست جزءاً من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع".



الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزئين الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

كما نشرت الرياض عن رصد تايوان 68 طائرة حربية صينية.

و أعلنت تايوان الخميس أنّ الصين أرسلت خلال يوم واحد إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنّ "68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تمّ رصدها حول تايوان" بين الأربعاء وصباح الخميس.



كما نشرت عن ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها قليلا في الجلسة السابقة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 92.05 دولار للبرميل في الساعة 12:02 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 88.71 دولار.



اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن قول أوكرانيا، اليوم الخميس، إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية، هاجمت أراضيها خلال الليل في جنوب ووسط وشمال البلاد.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تيليجرام "في مساء 14 سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة مساءً حتى 2:30 صباحًا، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 وشاهد-131 من ثلاثة اتجاهات".

وبعد أن سعت روسيا في البداية إلى ضرب الأهداف الأوكرانية بالصواريخ، زادت هذا العام من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية إيرانية الصنع، وهي رخيصة الثمن ويمكنها إرباك الدفاعات الجوية بحجمها الصغير وسرعتها المنخفضة.

كما نشرت اليوم عن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 2 % خلال شهر.

وكشفت هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بلغ 2% خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق

يوليو 2023م، على أساس سنوي حيث كان 2.3%، فيما يُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.

ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الهيئة، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023م. وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 %.



ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.

وسجل قسم النقل ارتفاعًا بلغت نسبته 0.5% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 3.6 % وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.7%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.

وارتفع قسم التعليم بنسبة 1.8% متأثرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%، من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الآثات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -4.6%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2 % متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -6.2 %.

وبحسب التقرير ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا وطفيفة في أغسطس 2023م مقارنة بشهر يوليو 2023م، بزيادة بسيطة بنسبة 0.03%.

وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.8%.

وارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6% ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة -%0.3، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة -0.3%، وقسم النقل بنسبة -0.4%، وقسم الاتصالات بنسبة -0.3% ، وقسم الصحة بنسبة -%0.2، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة -0.1%.

الوئام

نشرت الوئام عن دعوة المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعات المائية والأودية.

كما نصحت المديرية العامة، في بيان، بعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس حتى الإثنين المقبل.

وكشفت أن مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وتوقعت هطول أمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل.

كما توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل القنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومناطق المدينة المنورة ونجران.