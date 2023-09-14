قرار عاجل بشأن يوتيوبر شهير مُتهم بسب وقذف منى زكي

قرّرت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي بسبب مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، إلى جلسة 12 أكتوبر لإعلان المتهم.

إحالة المتهم بـ سب وقذف منى زكي للمحاكمة

وكانت جهات التحقيق المختصة أحالت المتهم بـ سب وقذف الفنانة منى زكى إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسبها لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، حيث قال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إن نيابة الشئون المالية والاقتصادية باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمتضمن اتهام يوتيوبر شهير يدعى أ.و بتهمة الإساءة لمجموعة فنانين من بينهم الفنانة منى زكي، وذلك لمشاركتهم في فيلم أصحاب ولا أعز، حيث قام بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب يتضمن الاتهام الموجه إليه.

وعقب إحالة نيابة الشئون المالية والاقتصادية المتهم إلى المحكمة الإقتصادية في اتهامه بسب وقذف منى زكي لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، حددت المحكمة جلسة 14 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، لاتهامه بسب وقذف الفنانة منى زكي وآخرين من المشاركين في فيلم أصحاب ولا أعز.

دعوى قضائية ضد المتهم بسب الفنانة منى زكي

وكان المحامي شعبان سعيد - المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 137602 لسنة 2022، ضد شخص يدعى أ.و لقيامه بسب وقذف عدد من الفنانين المشاركين في فيلم أصحاب ولا أعز ومن بينهم الفنانة منى زكي ووصفهم ببعض الأمور الخادشة والمُسيئة لهم.

وأجرت نيابة الشئون المالية والإقتصادية التحقيقات في الواقعة، واستمعت لأقوال المحامي شعبان سعيد بصفته المستشار القانوني للنقابة والوكيل الخاص للفنانة منى زكي، والذي تقدم بالأدلة الكاملة التي تدين المتهم بسب وقذف منى زكي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم قام بسب وقذف الفنانة منى زكي ومجموعة فنانين من القائمين على فيلم أصحاب ولا أعز، وذلك من خلال مقطع فيديو على منصة اليوتيوب وعليه تقدم المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية والوكيل الخاص للفنانة منى زكي بدعوى لمحاكمته.