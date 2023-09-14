عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن يوتيوبر شهير مُتهم بسب وقذف منى زكي

منى زكي
منى زكي

قرّرت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي بسبب مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، إلى جلسة 12 أكتوبر لإعلان المتهم.

حنان تطلب الخلع من زوجها: بينفخ دخان الحشيش في وشي

يحتضن سيدة على ذراعها صغير ويقبلها.. فيديو يفضح عنتيل مدينة نصر

بيكشف بالسماعة ولمس أجزاء حساسة.. مفاجأة بأحد فيديوهات عنتيل مدينة نصر

ست بتاخد حقنة.. فيديو 15 دقيقة لـ صيدلي مدينة نصر يكشف جرائمه

إحالة المتهم بـ سب وقذف منى زكي للمحاكمة

وكانت جهات التحقيق المختصة أحالت المتهم بـ سب وقذف الفنانة منى زكى إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسبها لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، حيث قال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إن نيابة الشئون المالية والاقتصادية باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمتضمن اتهام يوتيوبر شهير يدعى أ.و بتهمة الإساءة لمجموعة فنانين من بينهم الفنانة منى زكي، وذلك لمشاركتهم في فيلم أصحاب ولا أعز، حيث قام بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب يتضمن الاتهام الموجه إليه.

وعقب إحالة نيابة الشئون المالية والاقتصادية المتهم إلى المحكمة الإقتصادية في اتهامه بسب وقذف منى زكي لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، حددت المحكمة جلسة 14 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، لاتهامه بسب وقذف الفنانة منى زكي وآخرين من المشاركين في فيلم أصحاب ولا أعز.

دعوى قضائية ضد المتهم بسب الفنانة منى زكي

وكان المحامي شعبان سعيد - المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 137602 لسنة 2022، ضد شخص يدعى أ.و لقيامه بسب وقذف عدد من الفنانين المشاركين في فيلم أصحاب ولا أعز ومن بينهم الفنانة منى زكي ووصفهم ببعض الأمور الخادشة والمُسيئة لهم.

وأجرت نيابة الشئون المالية والإقتصادية التحقيقات في الواقعة، واستمعت لأقوال المحامي شعبان سعيد بصفته المستشار القانوني للنقابة والوكيل الخاص للفنانة منى زكي، والذي تقدم بالأدلة الكاملة التي تدين المتهم بسب وقذف منى زكي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم قام بسب وقذف الفنانة منى زكي ومجموعة فنانين من القائمين على فيلم أصحاب ولا أعز، وذلك من خلال مقطع فيديو على منصة اليوتيوب وعليه تقدم المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية والوكيل الخاص للفنانة منى زكي بدعوى لمحاكمته.

منى زكى الأقتصادية نيابة الشئون المالية الفنانة منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

موضوعات متعلقة

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

استروكس وحشيش .. حبس عاطل لإتجاره في المخدرات بالقاهرة

آيس وهيروين.. حبس عاطل وربة منزل لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

استروكس وهيروين .. حبس 4 عاطلين لإتجارهم في المخدرات بالقاهرة

12 كيلو حشيش.. حبس سائقين لإتجارهما في المخدرات بالقاهرة

حبس 4 أشخاص لسرقتهم هواتف من شركة بالقاهرة

حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالمطرية

حبس سائق لإتجاره في الحشيش بحلوان

ترشيحاتنا

الاحتلال يزعم إحباط وصول مواد مخصصة للصواريخ إلى غزة

ليبيا تعلن إمكانية دخول السفن لـ ميناء درنة لتوصيل المساعدات

جلسة مغلقة.. الحوار الوطني يناقش اليوم قانون الأحزاب والتحالفات والمدمج

بـ11 طائرة مسيرة.. أوكرانيا تعلن تدمير نظام دفاع جوي روسي في القرم

عينات الحمض النووي للتعرف على الضحايا.. الصحة الليبية: إنقاذ 510 أشخاص في درنة

تحرير 2772 مخالفة عدم تركيب الملصق ورفع 74 سيارة ودراجة نارية متروكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ