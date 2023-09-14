أمن القاهرة يحقق العديد من النجاحات في مجال مكافحة السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

وتم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالى ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين كرهاً عنهم بإستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما.

وضبط 5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جرائم السرقات ، وإرتكاب (4) وقائع سرقة مختلفة ، وبيعهم المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة "سئ النية") أمكن ضبطه ، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية.



كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، وبحوزته (بطارية سيارة مجهولة المصدر – مفك) وإعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بمحل الضبط بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وإعترف بقيامه بسرقة بطارية سيارة أخرى حال توقفها أمام العقار محل سكنه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.