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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مدرس اشتهر بتزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب

المضبوطات
المضبوطات

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهوهد المكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بممارسة أعمال التزوير بالمستندات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة والتى تتطلب مستندات ثبوتية لإعتمادها وكذا كافة أنواع الشهادات الأخرى بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين"- 2 أكلاشيه- مجموعة كبيرة من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - مبلغ مالى). 

 بمواجهته إعترف بإرتكابه العديد من وقائع التزوير مستخدماً الأختام والأكليشيهات المضبوطة والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاحوال المدنية السيدة زينب المحررات الرسمية المستندات المزورة تحريات قطاع الأمن العام

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