منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لثمن نهائي ألعاب البحر المتوسط 2023

تأهل منتخب السيدات للكرة الطائرة الشاطئية لثمن نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.

وجاء تأهل منتخب السيدات بعد انسحاب منتخب إسبانيا من مواجهة منتخبنا في ثاني مباريات المجموعة ،وكان منتخب السيدات خسر أول مباراة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 ،وتأهل لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى.

وتقام مباراة الدور ثمن النهائي مساء اليوم حيث يتم إقامة قرعة جديدة بعد نهاية مباريات المجموعات.

ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .

وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.