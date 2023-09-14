عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يتأهل لثمن نهائي ألعاب البحر المتوسط 2023

صدى البلد

تأهل منتخب السيدات للكرة الطائرة الشاطئية لثمن نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.
وجاء تأهل منتخب السيدات بعد انسحاب منتخب إسبانيا من مواجهة منتخبنا في ثاني مباريات المجموعة ،وكان منتخب السيدات خسر أول مباراة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 ،وتأهل لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى.
وتقام مباراة الدور ثمن النهائي مساء اليوم حيث يتم إقامة قرعة جديدة بعد نهاية مباريات المجموعات.
ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .
وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

البحر المتوسط الد ألعاب البحر المتوسط ألعاب ألعاب البحر المتوسط ا الكرة الطائرة المتوسط الفن المجموعات الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

100 ألف جنيه مساعدات حكومية عاجلة لأسر المصريين المتوفين بـ ليبيا وإعفاء من مصروفات الدراسة

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

ترشيحاتنا

تيسيرات جديدة من الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات

تخصيص قطع أراضٍ لشركات استثمار عقاري بالدولار

الوزراء يوافق على تخصيص أرض في أسوان والمنيا لمشروعات العلف والاستزراع

تونس تعلن إنقاذ 652 شخصاً بعد غرق زورقهم بمحاولة هجرة غير شرعية

بعد حظر فرنسا بيع iPhone 12.. اعرف التفاصيل في 7 نقاط

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ