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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق على هالاند.. تريزيجيه ثالث أسرع لاعبي العالم وصلاح مركز 12

تريزيغيه ومحمد صلاح
تريزيغيه ومحمد صلاح

حل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف بنادي طرابزون التركي ونجم منتخب مصر الوطني، في المرتبة الثالثة كأسرع لاعبي العالم بسرعة 37.5 كم / ساعة.

وجاء النجم المصري محمود حسن تريزيجيه خلف كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي وكيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب المركز الـأول بسرعة 38 كم / ساعة.
 

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محمد صلاح في المركز الثاني عشر

 

ونشرت تقارير صحفية عن تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر الوطني في المركز الـ12 بسرعة 36.6 كم / ساعة ، 

بينما جاء في المركز الـ20 ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ثم هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الـ19 و أشرف حكيمي في المركز الـ36.4 ، و جاريث بيل في المركز الخامس بسرعة 36.9 كم / ساعة.

تريزيجيه طرابزون امبابى محمد صلاح هالاند

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