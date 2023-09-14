أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" نبأ عاجلا جاء فيه أن ‏الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية.

وأشاد ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الثنائية مع غينيا الاستوائية، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.