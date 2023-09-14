أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" نبأ عاجلا جاء فيه أن الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية.
وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الثنائية مع غينيا الاستوائية، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" نبأ عاجلا جاء فيه أن الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية.
وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الثنائية مع غينيا الاستوائية، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ADVERTISEMENT