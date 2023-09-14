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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأردن في أيام قرطاج السينمائية ..“تحت المجهر”

أيام قرطاج السينمائية
أيام قرطاج السينمائية

يتجدد الموعد مع أيام قرطاج السينمائية ومسابقاتها المخصصة للأفلام الافريقية والعربية، وفي دورتها الرابعة والثلاثين والتي  تعقد من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023  اختارت أيام قرطاج السينمائية تسليط الضوء على بلدين اثنين أحدهما إفريقي والثاني عربي.
 

وقد تم الإعلان عن البلد الضيف للدورة الجديدة وهو السنغال، رفيق درب أيام قرطاج السينمائية منذ التأسيس.

السنغال صاحب أول تانيت ذهبي والذي توج به عصمان صمبان سنة 1966 عن فيلمه الروائي الطويل الأول La Noire de.

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وتخصص أيام قرطاج السينمائية “سينما تحت المجهر 2023 “  للأردن صاحبة التجربة السينمائية العربية الناشئة والتي تشهد تطورا واعدا بفضل دينامكية جديدة تدعم السينما وتعكس جودة أفلامها.


ومن المنتظر أن تحتفي الدورة الرابعة والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 بسينماءات السينغال والأردن بحضور وفود رسمية وبرمجة تتخللها تكريمات لوجود سينمائية، عروض أفلام وتعبيرات فنية أخرى تشكل إلى جانب الفن السابع، ملامح من الهوية الثقافية للبلدين.

وتحتفي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرور 20 عاما على تأسيسها، وقد ساهمت في خلق حراك لافت
وتشجيع الأردنيين على سرد قصصهم، وبالتالي المساهمة في التبادل الثقافي وتعزيز حرية التعبير.
 

كما عملت على خلق برامج تعليمية للأردنيين العاملين أو الراغبين في العمل في مجال صناعة الأفلام، ترويج وتعزيز ثقافة الأفلام في الأردن وبالتالي المساهمة في تثقيف ورعاية وتنمية الفكر الناقد، تقديم خدمات إدارية وداعمة للإنتاج المحلي والأجنبي، وتوفير فرص عمل بمعايير عالمية في جميع مجالات الفن السينمائي.

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