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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل 5G من ريلمي بسعر منافس

Realme 11 5G
Realme 11 5G

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف ذكي جديد، ويأتي Realme 11 5G مزودا بمواصفات ممتازة ليكون منافسا قويا لأحدث هواتف 5G الموجودة حاليا.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 11 5G

- الشاشة: يتميز هاتف ريلمي Realme 11 5G بشاشة عالية الدقة FHD+، من نوع IPS LCD، بقياس 6.72 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 550 شمعة في المتر المربع.

 

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- المعالج: يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme 11 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+  مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 MC2.

Realme 11 5G

- ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين: يتم إقران هاتف ريلمي Realme 11 5G بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

البرنامج: يعمل Realme 11 5G على واجهة المستخدم Realme UI 4.0 المخصصة المستندة إلى Android 13 والجاهزة للاستخدام.

Realme 11 5G


- الكاميرات: يحتوي هاتف ريلمي Realme 11 5G على كاميرات مزدوجة في الخلف، مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، كما توجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومحادثات الفيديو.

- البطارية والشحن: يحتوي هاتف Realme 11 5G على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50% في غصون 17 دقيقة فقط.


سعر هاتف ريلمي Realme 11 5G


يبلغ سعر هاتف ريلمي الجديد Realme 11 5G، حوالى 296 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9140 جنيه مصري)، للطراز الأساسي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

Realme 11 5G
ريلمي Realme 11 5G ريلمي 11 5 جي هاتف ريلمي هواتف 5G

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