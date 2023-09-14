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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي.. ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي تحتفي بمشاركة 5 أفلام بمهرجان تورونتو الدولي

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تحدث الفنان إسلام إبراهيم عن صدمة رحيل صديقة الفنان مصطفى درويش ، والذى رحل عن عالمنا فى شهر مايو الماضى.

 

وقال إسلام إبراهيم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد :" مصطفى درويش سايب اثر كبير فى حياة جمهوره وكل المقربين".
 

وأضاف إسلام إبراهيم فى تصريحاته :" أكبر خسارة ممكن حد يتعرضلها خسارته لصديق عزيز ، ومصطفى خسارة كبيرة ليا ولكل الناس".

شاهد.. البروفات النهائية لـ حفل «ليلة من الزمن الجميل»

يقام اليوم، الخميس، حفل يجمع الفنانين محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي، في ليلة تحمل اسم “الزمن الجميل” ضمن حفلات جدة، والتي تقيمها الهيئة العامة للترفية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت بنش مارك، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، مجموعة من الصور والفيديوهات للبروفات النهائية قبل إقامة الحفل اليوم.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تحتفي بمشاركة 5 أفلام في مهرجان تورونتو الدولي

شاركت مؤسسة البحر الأحمر السينمائيبعرض خمسة من أفلامها المدعومة من صندوق البحر الأحمر في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF). 

ويتم عرض الأفلام المشاركة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا، خلال فترة المهرجان من 7 إلى 15 سبتمبر 2023.

يُعدّ مهرجان تورونتو السينمائي الدولي أحد أكبر المهرجانات السينمائية،حيث يشمل على العديد من العروض والمناقشات وورش العمل والفعاليات، كما يشكّل منصّة للتطوير المهني لصانعي الأفلام ويتيح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الخبرات مع أهم الخبراء في مجال صناعة الأفلام من جميع أنحاء العالم.

الأخبار المحلية والعالمية الهيئة العامة للترفيه البحر الأحمر السينمائي الفنان إسلام إبراهيم الفنان مصطفى درويش المملكة العربية السعودية مهرجان تورونتو السينمائي الدولي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وميادة الحناوي

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