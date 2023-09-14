أخبار الفن| إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي.. ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي تحتفي بمشاركة 5 أفلام بمهرجان تورونتو الدولي

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

تحدث الفنان إسلام إبراهيم عن صدمة رحيل صديقة الفنان مصطفى درويش ، والذى رحل عن عالمنا فى شهر مايو الماضى.

وقال إسلام إبراهيم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد :" مصطفى درويش سايب اثر كبير فى حياة جمهوره وكل المقربين".



وأضاف إسلام إبراهيم فى تصريحاته :" أكبر خسارة ممكن حد يتعرضلها خسارته لصديق عزيز ، ومصطفى خسارة كبيرة ليا ولكل الناس".

يقام اليوم، الخميس، حفل يجمع الفنانين محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي، في ليلة تحمل اسم “الزمن الجميل” ضمن حفلات جدة، والتي تقيمها الهيئة العامة للترفية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت بنش مارك، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، مجموعة من الصور والفيديوهات للبروفات النهائية قبل إقامة الحفل اليوم.

شاركت مؤسسة البحر الأحمر السينمائيبعرض خمسة من أفلامها المدعومة من صندوق البحر الأحمر في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF).

ويتم عرض الأفلام المشاركة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا، خلال فترة المهرجان من 7 إلى 15 سبتمبر 2023.

يُعدّ مهرجان تورونتو السينمائي الدولي أحد أكبر المهرجانات السينمائية،حيث يشمل على العديد من العروض والمناقشات وورش العمل والفعاليات، كما يشكّل منصّة للتطوير المهني لصانعي الأفلام ويتيح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الخبرات مع أهم الخبراء في مجال صناعة الأفلام من جميع أنحاء العالم.