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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية

صدى البلد

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان،  في زيارة لمتابعة وتفقد العمل بمنظومة التأمين الصحي في محافظة السويس ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي والتشغيلي للمنظومة بالمحافظة أستعدادا للأفتتاح الرسمى .
بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة وقيادات الرعاية الصحية بالوزارة و الدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع السويس .. 
أعرب اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن سعادته لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، مؤكدًا أنها سوف تحدث طفرة نوعية وغير مسبوقة في القطاع الصحي بالمحافظة، ومؤكدًا أن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بمعايير عالمية .

 

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