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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة السويس تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

صدى البلد

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعاً لمناقشة رؤية واستعدادا محافظة السويس للاحتفال بالعيد القومي ومرور 50 عاما (اليوبيل الذهبي) لانتصارات أكتوبر 1973 وافتتاح عدد من المشروعات خلال شهر أكتوبر بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

كما حضر اللواء علاء صابر مساعد مدير الأمن، والعقيد هانى سالم المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وممثلي الشركات.

وأشار محافظ السويس خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس، إلى أنه سوف يتم افتتاح عدد من المشروعات في مجالات متعددة لصالح أهالي المحافظة.

وأوضح المحافظ أن السويس اعتادت على الاحتفال بالعيد القومي، في ذكرى تكاتف المقاومة الشعبية مع الجيش ‏والشرطة ضد قوات العدو خلال حرب أكتوبر 1973، مشيرا إلي أن العيد القومي لمحافظة السويس من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياءً لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن، مشيرا إلى ضرورة عمل ندوات تثقيفية للشباب.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير والتنمية مستمرة على مستوى جميع أحياء المحافظة من أجل حياة طيبة وآمنة وكريمة تليق بشعب السويس.

وأضاف أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية المختلفة بالمحافظة بشأن الإجراءات والترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد السويس القومي والعمل جميعا كفريق واحد لإخراج فعاليات الاحتفال بالصورة التي تليق بمحافظة السويس.

وأكد "صقر" خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعدادات، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع، ورفع أي إشغالات وتعديات على مستوى جميع الأحياء والاستعداد الجاد لأستقبال اليوبيل الذهبي.

ازمة أستعدادا استعداد أعضاء مجلسى الاجتماع الاحتفال بالعيد القومى الإستعدادات الخاصة الانتماء وحب الوطن التطوير التطوير والتنمية

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