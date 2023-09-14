جوائز ذا بيست.. بونو ينافس كورتوا وإيدرسون على أفضل حارس في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم “ذا بيست”.

وشهد القائمة تواجد الحارس المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني السابق والهلال السعودي الحالي.

وجاءت القائمة كالتالي:

ياسين بونو (الهلال السعودي) - تيبو كورتوا (ريال مدريد)- إيدرسون (مانشستر سيتي) - تير شتيجن (برشلونة) - أندريه أونانا (إنتر ميلان سابقا ومانشستر يونايتد حاليا) -

الفائزون بجوائز ذا بيست عام 2022

أفض لاعب: ليونيل ميسي

أفضل لاعبة: أليكسيا بوتياس

أفضل حارس مرمى: إميليانو مارتينيز

أفضل حارسة: ماري إيربس

أفضل مدرب: ليونيل سكالوني

أفضل مدربة: سارينا فيجمان

جائزة بوشكاش: مارسين أوليكسي

جائزة اللعب النظيف: لوكا لوكوشفيلي

جائزة المشجعين: جماهير الأرجنتين