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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف مصير المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك الأجانب

أحمد حسن
أحمد حسن

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن وعد إدارة الزمالك تسديد مستحقات اللاعبين الاجانب بعد العودة من تنزانيا .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" مصدر داخل الزمالك: الإدارة وعدت الأجانب بالحصول على مستحقاتهم بعد العودة من تنزانيا وسحب شكواهم ضد النادي ".

وبات محترفو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صداعا في رأس القلعة البيضاء بعد تأخر صرف المستحقات المالية المتأخرة.

واشتعلت أزمة اللاعبين المحترفين داخل صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد أنباء صرف زملائهم من العناصر المحلية جزءا من مستحقاتهم المالية المتأخرة رغم الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها القلعة البيضاء في الآونة الأخيرة.

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