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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة 33 .. درجات الحرارة غدا في المحافظات

صدى البلد

للباحثين عن قضاء وقت ممتع في الإجازة الإسبوعية وسط أجواء طقس معتدلة، فقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد الجمعة طقس حار  نهارا .

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المناطق الأكثر عرضة للحرار ة.. طقس غد 

أفاد بيان الأرصاد الجوية، أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، يتعرضون لحرارة متوسطة بينما جنوب سيناء وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

 

رياح وأتربة  

تشهد بعض مناطق المحافظة نشاطا للرياح وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة .

 

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 24 درجة

 الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة

 مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

 سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

 أسوان العظمى 38 درجة  والصغرى 27 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية

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