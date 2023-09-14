النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 إحدى الأنشطة التدريبية البحرية؛ حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب.

تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023

النجم الساطع 2023

كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوى والبحرى والإسقاط المظلى.

تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023

كما تم تنفيذ قذف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوى وصد الهجوم المعادى.

ظهر خلال النشاط التدريبى المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول ، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة بإحترافية عالية.

تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023

حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع

وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين .

تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023

ويشارك بالتدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023 ؛ 19 دولة بقوات وهم: مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023

كما يشارك في التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023؛ 15 دولة بصفة مراقب وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا.