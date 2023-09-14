سارة سمير تتوج بثلاث ذهبيات في بطولة العالم لرفع الأثقال

توجت سارة سمير البطلة الأولمبية ولاعبة المنتخب الوطني بثلاث ذهبيات في منافسات وزن 76 كجم في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة في المملكة العربية السعودية.

واستطاعت اللاعبة رفع ثقل قدره 108 كجم في منافسات الخطف لتتوج بالذهب، كما رفعت ثقل 138 كجم في منافسات النتر لتضيف الذهبية الثانية وتضمن ذهبية المجموع بثقل 246 كجم.



وكانت قد احتلت سارة سمير لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال المركز الثاني في التصنيف الأولمبي لوزن 81 كجم وذلك في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وجاءت سارة في المركز الثاني بمجموع نقاط 268 نقطة خلف اللاعبة الصينية والتي احتلت المركز الأول بمجموع نقاط 275 نقطة.

وكانت سارة قد توجت مؤخرا بثلاث ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية التي استضافتها تونس، حيث حققت رقم قياسي أفريقي جديد عندما رفعت 117 كجم في في الخطف كما حصدت ذهبية الكلين والنطر في منافسات 151 كجم ، لتحصد ذهبية المجموع 268 كجم.

وكانت اللاعبة في ديسمبر الماضي قد تصدرت التصنيف العالمي للاعبات رفع الأثقال في وزن 76 كجم، وذلك بعد الإنجاز التي حققته في بطولة العالم الماضية ، حيث فازت بـ 3 ميداليات ذهبية بواقع، ذهبية الخطف بعد نجاحها في رفع ثقل قدره 113 كجم، وذهبية النتر والكلين بعد رفع 148 كجم، وذهبية ثالثة في منافسات المجموع، بمجموع 261 كج.