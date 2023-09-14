مصرع 77 ألف جندي أوكراني.. أمريكا تكشف عن اقتراب انهيار جيش كييف

قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إنه سيتعين على أوكرانيا إكمال الهجوم المضاد في أكتوبر.

وأضاف جونسون: ”قدرة أوكرانيا على الحفاظ على الفعالية القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية تتلاشى كل يوم… خسائر الجيش الأوكراني منذ الأول من يونيو تقدر بـ 77 ألف جندي”.

وأوضح أن “قدرة أوكرانيا على الصمود في هذه المعركة لا تقاس بالأشهر، بل بالأسابيع. ربما بثلاثة أو أربعة أسابيع فقط. وبمجرد تغير الطقس، وهو ما سيحدث في أكتوبر، ستنخفض حركة القوات. لكن روسيا ستظل لديها القدرة على الضرب".

وقال جونسون: "القواعد والتحصينات ومواقع الانتشار والبنية التحتية الأوكرانية مزودة بالصواريخ والقنابل التي تطلقها الطائرات المقاتلة".

ولفت الانتباه إلي أنه “حتى الرئيس الأوكراني،زيلينسكي، اعترف بأن هجومهم المضاد كان فاشلاً".