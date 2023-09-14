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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس شركة ألمانية بالشرق الأوسط: عملنا على توطين صناعة الدواء في مصر

محمد جلال رئيس شركة
محمد جلال رئيس شركة باير الشرق الأوسط

أكد محمد جلال، رئيس شركة باير الألمانية بالشرق الأوسط، أنه أثمن جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للشعب المصري، وفقا للرؤة التي تشهدها الدولة في تطوير العديد من القطاعات.

 

وقال محمد جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الأعلامي “مصطفى بكري”، أن مبادرة قلبك امانة تم تجهيز 400 منشأة لمساعدة الكادر الطبي للكشف عن الحالات المعرضة لأمراض القلب.

 

جودة الدواء المقدم

أمراض القلب السبب الرئيسي للوفيات على مستوى العالم وليس مصر فقط، مؤكدا أنه عملنا على توطين صناعة الدواء في مصر، وهو واحد من أهم الملفات بالنسبة للشركة، ونعمل على الإهتمام بجودة الدواء المقدم.

محمد جلال شركة باير الألمانية وزارة الصحة الرعاية الصحية مبادرة قلبك امانة

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