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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفلوس في استبن العربية..القبض على عصابة العملة بحوزتهم 500 ألف دولار و11مليون جنيه

المبالغ الماليه
المبالغ الماليه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً مع مديرية أمن أسيوط قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية) بمزاولة نشاط إجرامى بمجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك شقيق أحدهما" بدائرة مركز شرطة ديروط وبحوزتهما ( 4,600,000 جنيه) مخبأة داخل إطار كبير الحجم من الصاج موضوع بالمكان المخصص للإطار الإحتياطى للسيارة "الإستبن"، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتجميع العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول زايد بالجيزة).

 بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وبحوزتهما (6,795,000مليون جنيه - 200 ألف دولار أمريكى)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى .. كما أرشدا عن (291 ألف دولار أمريكى - 4830 ريال قطرى) داخل حقيبة بسيارة ملك أحدهما. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام العملة المحلية القبض على عصابة امن اسيوط النقد الأجنبي

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