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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعلن موعد تسليم كارنيهات العضوية الجديدة

صدى البلد

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي عن وضع خطة لتوزيع كارنيهات العضوية الجديدة لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة .

وأكدت اللجنة الثلاثية أن الكارنيهات الجديدة للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ سيتم توزيعها وتسليمها للاعضاء بداية من يوم الأحد المقبل وفقا لمسلسل أرقام  العضويات، بحيث سيتم بداية التوزيع من الأحد لجميع الأعضاء والعضوات الذين قاموا بتسديد الاشتراك السنوي وجميع المستحقات المالية المتأخرة عليهم .

وكلفت اللجنة الثلاثية إدارة الاشتراكات بتكثيف العمل من أجل الانتهاء من توزيع جميع الكارنيهات الجديدة قبل وقت كاف من عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في ٢٠ أكتوبر المقبل .

وسبق وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن صرف جزء كبير من مستحقات جميع اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم  بالنادي قبل سفر الفريق  إلى تنزانيا فجر اليوم  استعدادًا لخوض لقاء  أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجحت اللجنة الثلاثية في توفير مستحقات الفريق وصرفها لجميع اللاعبين قبل السفر لتحفيزهم من أجل  تحقيق الفوز والعودة من تنزانيا بأول انتصار  في البطولة الأفريقية.

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