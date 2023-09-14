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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة البناني تطمئن على بعثة الزمالك في تنزانيا

صدى البلد

اطمأنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك  برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي على وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى تنزانيا، استعدادا لخوض مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرى أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وعضو اللجنة اتصالًا هاتفيًا  بعبد الواحد السيد مدير الكرة أبلغه خلاله  بتحيات اللجنة لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني متمنيا لهم التوفيق في مباراة السبت المقبل أمام أرتا سولار والعودة بالفوز لقطع  خطوة مهمة نحو التأهل  لدور  المجموعات، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة الإمكانيات للفريق قبل السفر مضيفا أن هناك ثقه كبيره فى اللاعبين لإسعاد الجماهير.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر يوم السبت المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

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