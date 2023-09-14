أمريكا.. "الأمن الداخلي" تحذر من ارتفاع الهجمات الإرهابية في 2024

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يظل التهديد الإرهابي في الولايات المتحدة عند مستوى عالٍ في عام 2024، مشيرة إلي أن الجماعات المتطرفة العاملة في الخارج ستحاول استعادة نفوذها السابق.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في وثيقة: “نتوقع أن يظل التهديد بالعنف من المتطرفين في الولايات المتحدة مرتفعًا ولكن دون تغيير جوهري، ويتجلى في المقام الأول في شكل هجمات يشنها مجرمين منفردين أو مجموعات صغيرة تحدث دون سابق إنذار".

وأضافت: “في حين أن جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب قد أثمرت، تتوقع واشنطن أن تحاول الجماعات الإرهابية الدولية مثل القاعدة وداعش استعادة نفوذها السابق وشن هجمات من الخارج”.

وبدوره، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن “تبادل المعلومات مع الجمهور حول التهديدات التي نواجهها يعد جزءًا حيويًا من استراتيجية حماية وطننا من التحديات الأمنية المتطورة اليوم".

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في الوثيقة، أنه “بالنظر إلى الوضع على الحدود مع المكسيك، نتوقع أن تستمر الصعوبات في مجال أمن الحدود والهجرة التي واجهتها البلاد هذا العام في العام المقبل”.

وأوضحت الوثيقة، أنه “بالإضافة إلى التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، تتوقع واشنطن استمرار النمو في تدفق الفنتانيل والمخدرات الأخرى عبر الحدود الجنوبية”.