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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيسف: نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات العاصفة دانيال في ليبيا

ليبيا
ليبيا

قالت اليونيسف في ليبيا، اليوم الخميس، إن نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات العاصفة دانيال في شرق ليبيا.

وأوضحت اليونيسف، أنها “تحتاج 6.5 مليون دولار بشكل عاجل لتقديم الدعم للأطفال ومساعدة الأسر بالمناطق المنكوبة بشرق ليبيا”.

وكانت قناة العربية أبرزت  تصريحات الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس الذي تحدث عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

فيما افاد الصليب الأحمر الليبي  بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

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وقال الصليب الأحمر في بيان له علي صفحته علي فيسبوك: “من المعروف أن درنه مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار بالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة”.

اليونيسف ليبيا العاصفة دانيال

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