إعصار دانيال.. جهاز إسعاف ليبيا: تسخير مصر لكافة الإمكانيات يبقى فوق الرأس

كشف الدكتور أسامة علي الناطق باسم جهاز إسعاف ليبيا، ان فرق الانقاذ مازالت تعمل جاهدة للبحث عن مفقودين.

وأضاف أسامة علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، أن البحر يلفظ جثث ضحايا إعصار دانيال على شواطئ درنة المنكوبة، وأن عمليات الإنقاذ أسفرت عن وجود ناجين.

وتابع الناطق باسم جهاز إسعاف ليبيا قائلا:"الجرح يبقى جرحا والشعب الليبى يشعر بصدمة كبيرة وجمع قلوب جميع الليبيين وفرق الإنقاذ وصلت إلى شرق مدينة درنة".

فرق الإنقاذ

وأكد الناطق باسم جهاز إسعاف ليبيا، أن فرق الإنقاذ من الدول الشقيقة وعلى رأسها مصر تعمل على انتشال الجثث، لافتا إلى أن مساندة مصر لليبيا والعكس بحكم الجوار والتاريخ المشترك وما فعلته مصر بتسخير كافة إمكانياتها يبقى فوق الرأس.

وتابع الناطق باسم جهاز إسعاف ليبيا: رغم الجرح العميق إلا أن وجود فريق انقاذ فلسطيني يشعر الليبيين بالامتنان الكبير.