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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن عدد الضحايا السودانيين في فيضانات ليبيا

الدمار في ليبيا
الدمار في ليبيا

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس عن حصيلة الضحايا السودانيين في ليبيا التي تعاني من كارثة بسبب الدمار الذي خلفه إعصار دانيال الأحد الماضي.

وأعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مقتل 276 سودانياً، بالإضافة إلى 19 مفقوداً، جراء الفيضان المدمر الذي ضرب مدن شرق ليبيا، بحسب ما أوردته صحيفة "التغيير" السودانية.

وقال الجهاز إن الأمين العام لتنظيم شؤون السودانيين بالخارج، أجرى اتصالاً برؤساء الجاليات معزياً ومتفقداً أحوال أبناء السودان بتلك المناطق. 

وتوزع ضحايا الفيضان بشرق ليبيا على النحو التالي، في مدن درنة، البيضاء، شحات سوسة، مرتوبة والمرج.

وتعاني مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا من الدمار الكبير الذي حل بها بسبب الفيضانات والسيول التي استهدفتها جراء العاصفة دانيال التي ضربت المدينة الأحد الماضي.

وتسببت العاصفة دانيال في مقتل 11 ألف شخص والحصيلة مرشحة للزيادة، ناهيك عن عشرات الآلاف من المفقودين الذي قضوا تحت الأنقاض أو جرفهم السيل إلى البحر.

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