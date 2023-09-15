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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثالث أغاني ألبومه الجديد.. عبد الرحمن رشدي يطرح “ياما”| فيديو

عبد الرحمن رشدي
عبد الرحمن رشدي

طرح اليوم المطرب عبد الرحمن رشدي أغنيته الجديدة بعنوان "ياما" عبر المنصات المختلفة، كلمات محمد الشافعي، وألحان عبدالرحمن رشدي، وتوزيع زجا، وتعد هذه الأغنية الثالثة لعبدالرحمن خلال هذا العام، حيث سبق وطرح أغنية "شفت مآسي" و "يا دنيا". 
 

سبق وأن تعاون عبدالرحمن رشدي مع عدد من المطربين منهم: أمير عيد في أغنية "فصام"، و "الرزق" مع محمد الليثي، "نشكي لمين" مع أحمد كامل. 

 

 

 


 

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن رشدي بدأ مشواره الفني عام ٢٠١٥، و في وقت قصير اثبت وجوده على الساحة الفنية، حيث كان أول ظهور له مع فرقة كايروكي في حفل ردبل ساوند كلاش وكانت نقطة الانطلاق حيث في نفس العام تعاون مع مصطفي حسني بتقديم اغاني في حلقات برنامج انسان جديد. 


وفي عام ٢٠١٧  تعاون مع كايروكي في البوم نقطه بيضا في أغنية نقطه بيضا ١ و ٢ وبسبب هذه الأغنية بدأ في الظهور في حفلات كايروكي والتي تسببت في ظهوره بشكل مختلف في الساحه الفنية.


وفي عام ٢٠١٨ بدأ رحلته في تحضير الألبوم بالتعاون معه الموزع معتز ماضي وكان هذا الألبوم فيه ١٠ اغاني والذي تم طرحه في عام ٢٠٢١، وفي هذا الألبوم طرحت أغنية "انت الاحباب" من كلمات والحان عبدالرحمن رشدي، والتي حققت انتشار غير مسبوق وصل إلى ٢٠ مليون مستمع.

عبد الرحمن رشدي أحمد كامل الساحة الفنية المطرب عبد الرحمن رشدي حفلات كايروكي محمد الشافعي

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