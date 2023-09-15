عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف السعر الرسمي لـ Iphone 15 Plus فى الإمارات

iphone 15 Plus
iphone 15 Plus

أطلقت علامة آبل الأمريكية رسمياً جوالها الذكي آيفون 15، وتستطيع حجزه عبر متجر آبل الرسمي بالإمارات بدءاً من اليوم لتستلمه في 22 سبتمبر الجاري.

وصل سعر جوال iphone 15 فى الإمارات لسعة 128 جيجابايت 4010 درهماً إماراتياً، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 4430 درهماً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 5320 درهماً.

 

يأتى جوال iphone 15 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

iphone 15 Plus

يقدم جوال آيفون 15 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 15 بمعالج Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 15 Plus

يمتلك جوال آيفون 15 بطارية بقوة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c  لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 في 5 ألوان وهي :الأسود، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، والوردي.

آبل آيفون iPhone iphone 15 آيفون 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

رضا عبد العال: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

موضوعات متعلقة

الحق أسعار Iphone 14 Pro Max فى البحرين

بيد واحدة.. مواصفات وأسعار Iphone 14 Pro فى الإمارات

آيفون عملاق.. أسعار Iphone 13 Pro Max فى الكويت

سعر جوالات Iphone 13 Pro فى السعودية

تعرف على سعر Iphone 14 Pro في عمان

الأفضل بالأسواق .. سعر جوال Iphone 14 Pro في قطر

حجم مثالي .. أسعار Iphone 13 Pro فى الإمارات

اعرف أسعار جوالات Iphone 12 Pro Max فى الكويت

ترشيحاتنا

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهمة حيازة سلام ناري بشكل غير قانوني

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير والعواصف

أغرب من الخيال..مقطع فيديو طريف لسيدة تثير الجدل بابتلاعها لسماعة.. إليك التفاصيل

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ