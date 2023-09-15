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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني في الفترة المقبلة.


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لا اعلم سر عدم استدعاء أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي للمنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا على الرغم من تألقه في الموسم الماضي".

وتابع:"أحمد عبد القادر لاعب بمواصفات فنية قوية ويستحق الانضمام لمنتخب مصر في الفترة القادمة إلا لو تم تجميده من قبل الأهلي".

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