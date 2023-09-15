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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دالا المهندس تبرز جمالها وأنوثتها بإطلالة ملفتة

دالا المهندس
دالا المهندس

حرصت دالا المهندس، ملكة جمال مصر والبلوجر الشهيرة، على مشاركة متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ملكة جمال مصر بإطلالة جذابة مرتدية توب أنيق باللون الاخضر، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الناعمة وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.


اعتادت دالا المهند على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز ملكة جمال مصر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل أنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دالا في أغلب الأحيان على الأزياء و الإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

من هي دالا المهندس ؟

هي بلوجر وواحدة من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2019، كما عملت كمضيفة طيران في الخطوط القطري، وعملت كمذيعة راديو في راديو الغد لمدة ٣ سنوات.

وعلى جانب آخر أعلنت البلوجر دالا المهندس ملكة جمال مصر سابقًا، طلاقها رسمياً من المهندس كريم مكرم، بعد زواج دام لأكثر من عام وقصة حب كبيرة أشعلت السوشيال ميديا.

وكتبت دالا المهندس عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، «تم طلاقي رسميا بتاريخ اليوم، الحمد لله وربنا يعوضني كل خير».

يُذكر أن دالا المهندس وكريم مكرم كانا قد تزوجا في عام 2022، وكانا يعتبران من أشهر الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩١٤_٢١٤٢٠٧

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