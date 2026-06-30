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امتحانات الثانوية العامة 2026| اليوم اللغة الثانية للنظام القديم والعربي للمكفوفين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2026| اليوم اللغة الثانية للنظام القديم والعربي للمكفوفين

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2026 بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام القديم) امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة النظام القديم

وفي هذا الإطار ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة النظام القديم ، مؤكدة ما يلي :

 يتكون امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر أن يؤديه طلاب النظام القديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غدا الثلاثاء من : 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشهد امتحانات الثانوية العامة 2026 حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
  • الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
  • الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
  • الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل
  • الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس
  • الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا
  • الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)
  • الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية
  • الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )
  • السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )
  • الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )
  • الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)
  • السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)
  • الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)
  • الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
  • الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
  • الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
  • الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
  • الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
  • الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 


 

الثانوية العامة 2026 امتحان الثانوية العامة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة النظام القديم

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