توقعات بتراجع البيتكوين في أكتوبر.. لهذين السببين

تعرضت العملة المشفرة البيتكوين لتقلبات في الآونة الأخيرة، فيما يرى العديد من ‏المحللين أنها على وشك التراجع، وقال المحللون في ‏QCP Capital‏ إنه قد يكون ‏هناك "انخفاض وشيك" في أكتوبر القادم.‏



ويرجع ذلك لسببين أولهما اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل مع توقعات ‏بأن يكون المسؤولون أكثر تشددًا مما توقعه المستثمرون (أي احتمالية الاستمرار ‏في رفع الفائدة)، بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في أميركا ارتفعت ‏بنسبة 0.6٪ في أغسطس آب، وهي أكبر زيادة في 14 شهرًا، وفقًا لمحللي ‏QCP‏.‏



ومع ذلك، يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 97٪ أن يبقي الفدرالي الأميركي على ‏سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه القادم. ‏‎



والسبب الثاني أنه برغم شعور بعض المستثمرين بالقلق من أن بيع الأصول القادم ‏من جانب بورصة ‏FTX‏ قد يضغط على أسعار العملات المشفرة، إلا أن ‏FTX‏ ‏ستضع حدًا أقصى لبيعها بقيمة 100 مليون دولار أسبوعياً. ويمكن رفع الحد ‏الأقصى إلى 200 مليون دولار، وفقًا لخطة البورصة.‏



وأشار جريج موريتز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في ‏Alt Tab ‎Capital، إلى أن هذا المبلغ صغير نسبيًا مقارنة بحجم التداول في سوق العملات ‏المشفرة بأكمله. وأشار موريتز إلى أن حجم التداول اليومي للبيتكوين يتراوح عادة ‏بين 10 مليارات دولار و20 مليار دولار. ‏‎



‏"بشكل عام، من المرجح أن يكون التأثير الفعلي لتصفية أصول ‏FTX‏ المحتملة على ‏سوق العملات المشفرة صغيرًا جدًا ويحدث على مدى أشهر".