توقعات بتراجع البيتكوين في أكتوبر.. لهذين السببين

تعرضت العملة المشفرة البيتكوين لتقلبات في الآونة الأخيرة، فيما يرى العديد من المحللين أنها على وشك التراجع، وقال المحللون في QCP Capital إنه قد يكون هناك "انخفاض وشيك" في أكتوبر القادم.
ويرجع ذلك لسببين أولهما اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل مع توقعات بأن يكون المسؤولون أكثر تشددًا مما توقعه المستثمرون (أي احتمالية الاستمرار في رفع الفائدة)، بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في أميركا ارتفعت بنسبة 0.6٪ في أغسطس آب، وهي أكبر زيادة في 14 شهرًا، وفقًا لمحللي QCP.
ومع ذلك، يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 97٪ أن يبقي الفدرالي الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه القادم.
والسبب الثاني أنه برغم شعور بعض المستثمرين بالقلق من أن بيع الأصول القادم من جانب بورصة FTX قد يضغط على أسعار العملات المشفرة، إلا أن FTX ستضع حدًا أقصى لبيعها بقيمة 100 مليون دولار أسبوعياً. ويمكن رفع الحد الأقصى إلى 200 مليون دولار، وفقًا لخطة البورصة.
وأشار جريج موريتز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في Alt Tab Capital، إلى أن هذا المبلغ صغير نسبيًا مقارنة بحجم التداول في سوق العملات المشفرة بأكمله. وأشار موريتز إلى أن حجم التداول اليومي للبيتكوين يتراوح عادة بين 10 مليارات دولار و20 مليار دولار.
"بشكل عام، من المرجح أن يكون التأثير الفعلي لتصفية أصول FTX المحتملة على سوق العملات المشفرة صغيرًا جدًا ويحدث على مدى أشهر".