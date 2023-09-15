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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ينتهي 4 أبريل.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الدور الأول من الدوري بالكامل

صدى البلد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي (2023- 2024).

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الاثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر 2023.

وتنتهي مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز يوم 4 أبريل 2024.

مواعيد الجولة الأولى للدوري

مباريات الاثنين 18 سبتمبر 2023

طلائع الجيش - البنك الأهلي (7:00 مساء)

مباريات الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

زد - الإسماعيلي (4:00 عصرا)

الأهلي - المصري (7:00 مساء)

مباريات الأربعاء 20 سبتمبر 2023

الداخلية - إنبي (4:00 عصرا)

المقاولون العرب - بلدية المحلة (7:00 مساء)

سموحة - الجونة (7:00 مساء)

مباريات الخميس 21 سبتمبر 2023

فاركو - فيوتشر (4:00 عصرا)

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا (7:00 مساء)

بيراميدز - الزمالك (7:00 مساء)

وجاءت باقي مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز كالتالي..

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