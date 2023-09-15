تفاصيل جلسة أسوريو الساخنة مع نجوم الزمالك بتنزانيا قبل مباراة بطل جيبوتى

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عزام في تنزانيا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث أوسوريو و معاونوه مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين، في العديد من الأمور الخططية والفنية استعدادا لمواجهة غدا السبت .

و تم خلال هذه الجلسة مناقشة أمور فنية و أدوار خاصة لبعض اللاعبين داخل أرضية الملعب ينوي الجهاز الفني تنفيذها خلال اللقاء غدا .

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر غدا السبت.

قائمة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.