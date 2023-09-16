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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

صدى البلد

قالت سها الجندی وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن السلطات الطبية في ليبيا تعرفت على جثمان  ‌‌١٥٠  مصريا، وأن مصر أرسلت طائرات لإحضار الجثامين، متابعة: تم التعرف على ٨٨ جثمانا وتم نقلهم مباشرة إلى مصر.

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وأضافت سها الجندي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc، أن التعرف عليهم تم من خلال ذويهم أو أصدقائهم في ليبيا، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من نفس القرية وهو ماسهل التعرف عليهم وتم اخذهم من قبل ذويهم حتى يتم دفنهم .

ولفتت إلى أن التقديرات المبدائية للضحايا المصريين تصل إلى ٣٠٠ مصري ولكن لم يتم الاستدلال عنهم، متابعة: القوات المسلحة توجهت اليوم بإرسال 4 طائرات، لاستطلاع وجود المصريين في الاماكن المنكوبة.

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