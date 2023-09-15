بالمجان| الكشف الطبي على 962 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة بكفر سعد

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها لأول مرة بقرية الجمعية بمركز كفر سعد خلال اليومين الماضيين، وذلك للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى ، ضمن خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

هذا وقد تردد ٩٦٢ مواطن على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات و تلقى العلاج بالمجان ، حيث تم تحويل ١١ حالة إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة ، هذا إلى جانب إجراء ٢٠٩ تحليل معملى و فحص ١٨ حالة بالأشعة و ٨ حالة أخرى بالسونار ...

فيما ويشار إلى أن تلك القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا وتتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..