كواليس لقاء شيكابالا مع سفير مصر فى تنزانيا قبل لقاء أرتا سولار الجيبوتى

حرص السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، على زيارة المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصحبة أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة ، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصافح سفير مصر في تنزانيا الجهاز الفني للفريق ، ودار حديث بينه وبين مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق و محمد عبد المنصف مدرب الحراس و الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، و أكد لهم توفير كافة سبل الدعم للفريق لتحقيق الفوز على بطل جيبوتي.

وحرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق على تحية السفير موجها له الشكر على المجهود المبذول مع بعثة الفريق. ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في تنزانيا في الرابعة عصر غدا السبت.

جلسة ساخنة لأوسوريو مع لاعبى الزمالك

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عزام في تنزانيا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث أوسوريو و معاونوه مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين، في العديد من الأمور الخططية والفنية استعدادا لمواجهة غدا السبت .

وتم خلال هذه الجلسة مناقشة أمور فنية و أدوار خاصة لبعض اللاعبين داخل أرضية الملعب ينوي الجهاز الفني تنفيذها خلال اللقاء غدا .

برنامج تأهيلى للزمالك فى تنزانيا

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الختامي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب عزام في تنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي غدا السبت في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية.

وركز علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق على جوانب تأهيلية متنوعة مع اللاعبين منها الركض الخفيف بمحيط الملعب بجانب أمور أخرى باستخدام أدوات التأهيل بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أن تكون الفقرة التأهيلية خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للارهاق و الإجهاد خاصة مع رحلة السفر الطويلة لاسيما وأن التدريبات أقيمت على ملعب مغطي بالنجيل الصناعي وهو نفس الملعب الذي سيقام عليه اللقاء.

تدريبات قوية لحراس الزمالك

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد صبحي و عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس مع الثلاثي على أمور فنية خاصة للتعامل بأفضل شكل مع التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء خاصة مع النجيل الصناعي، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع العرضيات.

وقام محمد عبد المنصف بالاجتماع بثلاثي الحراس و طالبهم بالتركيز الشديد والعمل على أن يكون كل حارس منهم جاهز بأفضل شكل ممكن سواء فنيا أو بدنيا.

ومنح عبد المنصف الثنائي الشاب عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء تعليمات فنية خاصة وطالبهما بأن يكونا على أتم الاستعداد وفي قمة التركيز.

فقرة تدريبية خاصة استعدادا لـ أرتا سولار

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات خاصة بالكرة خلال المران الختامي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب عزام بتنزانيا ، للتأقلم على أرضية الملعب المغطاة بالنجيل الصناعي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات بمحيط الملعب بشكل كامل ، لأداء تدريبات التمرير فيما بينهم، وحرص المدير الفني أوسوريو على أن تكون هذه الفقرة لعدة دقائق حتي يتعود اللاعبون على أرضية الملعب .

وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد بتحفيز اللاعبين خلال هذه الفقرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري