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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرتدي الزي الأزرق في مباراته أمام أرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية

صدى البلد

عُقد صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها غدا السبت في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأزرق" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه اللون الأخضر الفاتح.

 

وفي نفس الوقت تم الاتفاق خلال الاجتماع على حصول الزمالك على عدد من الدعوات لحضور الجالية المصرية المتواجدة في تنزانيا لمؤازرة الفريق في المباراة.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك العميد أحمد حسني المدير الإداري للفريق و مصطفى ميلا مسؤول المهمات .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر غدا  السبت على ملعب عزام في تنزانيا.

صلاة الجمعة 

وأدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي في تنزانيا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

و قام مصطفى عبده أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي للفريق بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان "الابتلاء نعمه".

طاقم التحكيم 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك و أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم السبت المقبل في تنزانيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني  مساعد ثان، بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

قائمة الزمالك 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

الزمالك أرتا سولار الجيبوتي الكونفدرالية شيكابالا أوباما

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